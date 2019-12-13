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Россиян, обучающихся за рубежом, накажут рублем

люди, общество, набережная, ДВФУ

В России начнут привлекать к административной ответственности тех россиян, которые проходят за рубежом курсы, направленные на проведение протестных акций, сообщает DEITA.RU. Соответствующий проект готовится в Государственной думе.

По словам депутата Василия Пискарева, в Госдуме поддержали инициативу наказывать за участие в мероприятия, организованных за рубежом различными неправительственными компаниями. Речь идет о тех случаях, когда подобное направление работы признано в России крайне нежелательным.

В качестве примера Пискарев привел курсы для желающих проводить акции протеста в России.

Примечательно, что такие курсы проводятся в Чехии, Финляндии и некоторых странах Прибалтики.

Екатерина Брязгунова

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