Россиян обяжут иметь «духовное» и «нравственное» в смартфонах

В России разработаны критерии для обязательных к предустановке приложений на все цифровые устройства, сообщает DEITA.RU.



Согласно информации Федеральной антимонопольной службы, основные требования таковы: приложение должно быть популярным. Учитывается количество скачиваний, установок и рейтинг приложения.

Второе - обеспечение безопасности пользователя и защиты его данных. Полная совместимость с системным софтом устройства.

И третье - приложение должно иметь социальную значимость в пределах Российской Федерации. Согласно информации ФАС, обязательны к установке приложения, «формирующие приоритетные традиционные российские духовно-нравственные отношения».

Что же это за приложения? Конкретных на данный момент не рекомендовано, но можно предположить, что они будут сформированы на основании стратегии развития воспитания на период до 2025 года. Эту стратегию в 2015 году оформил и подписал уже бывший премьер-министр Дмитрий Медведев.

В ней прописаны духовно-нравственные ценности, сложившиеся в результате исторического развития страны. Согласно документу, это «человеколюбие, справедливость, честь, совесть, воля, личное достоинство, вера в добро и нравственный долг перед собой, семьей и отечеством». Стратегия получила однозначное одобрение РПЦ.

Какие именно приложения будут воспитывать в пользователях гаджетов вышеупомянутые ценности, не сообщается. Однако очевидно, что обязательными к установке станут некие программы патриотической направленности и православного характера.

Ответственность за установку ПО антимонопольная служба хочет возложить на самих производителей. Но при наличии соответствующих договоренностей это могут сделать продавцы и дистрибьторы.

Компании Huawei и Samsung уже заявили о готовности исполнять закон. Реакция другие производителей на данный момент не известна. Данные нормы вступят в силу с 1 июля 2020 года и сначала будет обязательной для смартфонов. Через год ее сделают обязательной для планшетов, а через два года - для умного телевидения и игровых приставок.

При этом после вступления закона в силу продажа устройств без обязательного ПО будет считаться незаконной.

Василий Кучин