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Россиян обяжут предоставить отчёты о счетах в банках за границей

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Новые правила вступают в силу в конце апреля 2020 года

Новая редакция правил предоставления резидентами отчётов о движении средств по счетам в банках за границей в налоговую службу начинает действовать с 29 апреля текущего года, сообщает ИА DEITA.RU.

Соответствующее постановление Правительства РФ уже вступило в силу. Так, отменена обязанность заверять с участием нотариуса копии документов, составленных на иностранном языке, а также перевод на русский язык, пишет «Парламентская газета».

Согласно нововведению, юрлица и бизнесмены – индивидуальные предприниматели предоставят отчёт, начиная со сведений за II квартал текущего года, а физлица – начиная с годового отчета по 2020 году.

Данные следует предоставить в налоговые органы не позднее 1 июня 2021 года, если зарубежный счёт планируется закрыть – в течение 4 недель с момента закрытия.

Ранее сообщалось о введении обязательной регистрации для гаджетов, в частности – смартфонов. Мероприятия по обязательной регистрации по заводскому IMEI-идентификатору могут быть развернуты уже в середине лета 2021 года. При этом для новых устройств регистрация будет платной, для б/у гаджетов – бесплатной.

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