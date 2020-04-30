Новости
Злость, непонимание, испуг: Рейд полиции во Владивостоке вызвал яркие эмоции у горожан
30 Апрель 2020, 20:12
Рыбакам-любителям Росрыболовство хочет позволить продавать улов
30 Апрель 2020, 19:45
За проднаборами для школьников Владивостока просят приходить пап
30 Апрель 2020, 19:15
Медведев заявил, что ситуация тяжелее кризиса 2008
30 Апрель 2020, 18:45
Новый рекорд: 7 тысяч россиян заразились коронавирусом за сутки
30 Апрель 2020, 18:15
В Партизанске ликвидируют скандальную свалку
30 Апрель 2020, 17:36
Солодов лично взялся за дело о погибших на ферме животных
30 Апрель 2020, 17:15
Платошкин: «Китай должен заплатить за эпидемию»
30 Апрель 2020, 16:52
Россиян обяжут предоставить отчёты о счетах в банках за границей
Новые правила вступают в силу в конце апреля 2020 года
Новая редакция правил предоставления резидентами отчётов о движении средств по счетам в банках за границей в налоговую службу начинает действовать с 29 апреля текущего года, сообщает ИА DEITA.RU.
Соответствующее постановление Правительства РФ уже вступило в силу. Так, отменена обязанность заверять с участием нотариуса копии документов, составленных на иностранном языке, а также перевод на русский язык, пишет «Парламентская газета».
Согласно нововведению, юрлица и бизнесмены – индивидуальные предприниматели предоставят отчёт, начиная со сведений за II квартал текущего года, а физлица – начиная с годового отчета по 2020 году.
Данные следует предоставить в налоговые органы не позднее 1 июня 2021 года, если зарубежный счёт планируется закрыть – в течение 4 недель с момента закрытия.
Ранее сообщалось о введении обязательной регистрации для гаджетов, в частности – смартфонов. Мероприятия по обязательной регистрации по заводскому IMEI-идентификатору могут быть развернуты уже в середине лета 2021 года. При этом для новых устройств регистрация будет платной, для б/у гаджетов – бесплатной.