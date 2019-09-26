Россиян оставляют без накопленной пенсии

Досрочные переходы граждан между негосударственными пенсионными фондами хотят заморозить, сообщает DEITA.RU.

Зампред Центробанка Сергей Швецов заявил о том, что государство может ввести временный запрет на смену НПФ раньше положенного срока.

По его словам, в настоящий момент из-за преждевременной смены фондов россияне теряют накопленные проценты по своим пенсионным накоплениям.

Кроме этого, на рынке данных услуг существует множество посредников, которые путём навязчивой рекламы заставляют людей менять НПФ, обещая им лучшие условия.

При этом, по словам представителя регулятора, даже в случае введения запрета, власти сохранят возможность менять фонд в срочном порядке если этого будут требовать обстоятельства.

Дмитрий Шевченко