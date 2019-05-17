У жителей Крайнего Севера предлагают забрать субсидию, если они отказываются от получения жилищного сертификата, сообщает DEITA.RU.

Соответствующий законопроект подготовили сенаторы и депутаты, он будет рассмотрен в первом чтении на одном из пленарных заседаний. Изменения будут внесены в федеральный закон о жителях Крайнего Севера.

По мнению авторов законопроекта, основная часть граждан не ждет субсидий от государства и стоит в очереди формально. Большинство из них там находятся после отказа от государственного сертификата.

Согласно законопроекту предлагается, что отказ от сертификата будет приравнен к снятию с учета на субсидию. По мнению разработчиков, новая схема будет способствовать эффективному использованию средств бюджета.

Иван Юрьев