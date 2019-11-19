telegr wh call

Новости

Скандальные дорожные камеры дошли до Госдумы

19 Ноябрь 2019, 12:45

Пробка на важной трассе: авто столкнулись на скользкой дороге

19 Ноябрь 2019, 12:30

«Яблочко» разобрали на детали: танцевальный мастер-класс состоялся в Приморье

19 Ноябрь 2019, 12:20

Власти рассказали, за что врачам будут платить премии

19 Ноябрь 2019, 12:15

Популярные службы такси грубо нарушают закон

19 Ноябрь 2019, 12:00

Километры по воздуху: снегоуборочный комбайн крутит колеса на месте

19 Ноябрь 2019, 11:54

Когда от наследства нужно отказаться, сказал Верховный суд

19 Ноябрь 2019, 11:30

Стало известно, где в столице убрали снег

19 Ноябрь 2019, 11:22

Deita TV

авто, автомобиль, руль

За эти нарушения ГИБДД накажет на 30 тысяч

19 Август 2019, 19:45

Россиян оставят без прибавки к пенсии

Сахалин, ПФР, пенсионный фонд, окно обслуживания, пенсионерка

В следующем году военнослужащие и получатели социальных пенсий «пролетают» с индексацией выплат. В Пенсионном фонде России рассказали, что на повышение пенсий в две тысячи двадцатом году могут рассчитывать только те, кто вышел на заслуженный отдых и получает деньги от государства по старости. Об этом сообщает DEITA.RU.

Отмечается, что индексация также не предусмотрена для трудоустроенных пожилых людей на пенсии, которые продолжат работать в следующем году. Однако, по данным специалистов ПФР, повышенная пенсия будет восстановлена для уволившихся пенсионеров через месяц, после официального окончания трудового контракта.

Представители Фонда отметили, что для будущей индексации пенсий по старости не будут иметь значения и три «последних» рабочих месяца в текущем году – после признания пенсионера безработным в две тысячи двадцатом году, россиянин сможет получить прибавки к пенсии за этот период.

Также оговаривается, что размер пенсии будет увеличен для тех, кто уже в прошлом году проиндексировал свою пенсию в статусе безработного. На данный момент средний по стране размер выплат равняется пятнадцати тысячам четыремстам девяноста пяти рублям.   

Напомним, индексация пенсий по старости произойдет в России с первого января следующего года. В ПНФ неоднократно отмечали, что за три будущих года – к две тысячи двадцать четвертому году - социальные выплаты пожилых россиян вырастут примерно на восемнадцать процентов.

Екатерина Цой

Читайте также:

Пенсионный фонд сэкономил на россиянах более 350 миллиардов

Это невероятно: число пенсионеров в России побило рекорд

Будут ли индексировать пенсии, сказали в Госдуме

Популярное

«Звездные» дома потекли в приморском городе: фото

Горожанке не разрешили забрать сына из детского сада

Радоваться рано: синоптики дали прогноз

Никто не верил, но это случилось: Новый асфальт положили на Русском
Загрузка...
Опрос на Deita.ru

Что вы будете делать на новогодних каникулах?
Голосовать
Загрузка...