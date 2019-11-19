Россиян оставят без прибавки к пенсии

В следующем году военнослужащие и получатели социальных пенсий «пролетают» с индексацией выплат. В Пенсионном фонде России рассказали, что на повышение пенсий в две тысячи двадцатом году могут рассчитывать только те, кто вышел на заслуженный отдых и получает деньги от государства по старости. Об этом сообщает DEITA.RU.

Отмечается, что индексация также не предусмотрена для трудоустроенных пожилых людей на пенсии, которые продолжат работать в следующем году. Однако, по данным специалистов ПФР, повышенная пенсия будет восстановлена для уволившихся пенсионеров через месяц, после официального окончания трудового контракта.

Представители Фонда отметили, что для будущей индексации пенсий по старости не будут иметь значения и три «последних» рабочих месяца в текущем году – после признания пенсионера безработным в две тысячи двадцатом году, россиянин сможет получить прибавки к пенсии за этот период.

Также оговаривается, что размер пенсии будет увеличен для тех, кто уже в прошлом году проиндексировал свою пенсию в статусе безработного. На данный момент средний по стране размер выплат равняется пятнадцати тысячам четыремстам девяноста пяти рублям.

Напомним, индексация пенсий по старости произойдет в России с первого января следующего года. В ПНФ неоднократно отмечали, что за три будущих года – к две тысячи двадцать четвертому году - социальные выплаты пожилых россиян вырастут примерно на восемнадцать процентов.

Екатерина Цой