«Зарплатное рабство», вынуждающее граждан пользоваться услугами неудобного банка подходит к концу, сообщает DEITA.RU.

Госдума в первом чтении приняла законопроект, который даст право россиянам самим выбрать банк для перечисления зарплаты. Несогласного работодателя ждет штраф.

Стоить добавить, что закон о выборе банка по своему усмотрению действует и сейчас, но он не соблюдается. Выяснилось, что работодатели продолжают навязывать сотрудникам свой выбор. Дело в том, что банк предоставляет клиенту с зарплатным проектом выгодные условия: снижение ставки по корпоративному кредиту или что-либо еще, что заставляет предприятие давить на подчиненных, вынуждая использовать счет для получения зарплаты именно в этом банке. Более 80 тысяч раз работодатель навязывал сотрудникам свой выбор за прошедший год.

Если предложение правительства будет принято, воспрепятствование работнику получать деньги в желаемом банке будет грозить штрафом до 50 тысячи рублей. Максимальный размер предусмотрен для юрлиц, индивидуальным предпринимателям грозит до 5 тысяч. А должностных лиц, которые не выполняют требование работника, предлагается штрафовать на сумму 20 тысяч рублей.

В кабмине сообщили, что срок перевода сотрудников на обслуживание в другой банк увеличится с пяти до пятнадцати дней.

Анастасия Туркова