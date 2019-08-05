Руководителей обяжут сообщать сотрудникам о выборе зарплатного банка, передаёт DEITA.RU со ссылкой на "Известия".

Граждане перестанут находиться в неведении, относительно того, какой банк собирается выбрать в качестве зарплатного их работодатель. Даже наоборот. Россиянам дадут право самим решать через какую финансовую организацию должны идти их заработанные в компании или учреждении деньги.

Об этих и других инициативах, которые могут быть реализованы уже вскоре, рассказала изданию Ольга Сергеева, занимающая пост начальника управления контроля финансовых рынков Федеральной антимонопольной службы.

В ведомстве подчеркнули, что уход от "зарплатного рабства" плодотворно скажется на конкуренции между банками, а также снизит риски для всех наёмных сотрудников по всей стране.

Дмитрий Шевченко