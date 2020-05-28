Россиян отговаривают от желания скорей переболеть COVID-19

До появления вакцины от коронавируса россияне должны соблюдать все необходимые меры предосторожности, защищающие их от заражения новой инфекцией, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на РИА Новости.

О том, что стремление побыстрее переболеть COVID-19 является плохой идеей, изданию рассказала профессор Университета Джорджа Мейсона в США, доктор биологических наук Анча Баранова.

Специалист отметила, что на данный момент вредоносный вирус ещё недостаточно изучен. По этой причине чем позже заразится человек, тем больше у него будет шансов перенести заболевании в лёгкой форме и получить эффективное лечение.

Кроме этого, как рассказала Баранова, в данный момент по миру начал распространяться более заразный штамм COVID-19, однако количество тяжелобольных не растёт.

Это значит, что стадный иммунитет формируется быстрее, ведь с каждым днём в мире растёт доля бессимптомных носителей и переболевших.