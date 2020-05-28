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Россиян отговаривают от желания скорей переболеть COVID-19
Специалисты не поддерживают данное стремление отдельных граждан
До появления вакцины от коронавируса россияне должны соблюдать все необходимые меры предосторожности, защищающие их от заражения новой инфекцией, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на РИА Новости.
О том, что стремление побыстрее переболеть COVID-19 является плохой идеей, изданию рассказала профессор Университета Джорджа Мейсона в США, доктор биологических наук Анча Баранова.
Специалист отметила, что на данный момент вредоносный вирус ещё недостаточно изучен. По этой причине чем позже заразится человек, тем больше у него будет шансов перенести заболевании в лёгкой форме и получить эффективное лечение.
Кроме этого, как рассказала Баранова, в данный момент по миру начал распространяться более заразный штамм COVID-19, однако количество тяжелобольных не растёт.
Это значит, что стадный иммунитет формируется быстрее, ведь с каждым днём в мире растёт доля бессимптомных носителей и переболевших.