Депутат заксобрания Ленинградской области Владимир Петров предложил проверять желающих создать семью на склонность к психиатрическим и другим ментальным расстройствам, сообщает DEITA.RU со ссылкой на «Парламентскую газету».

Обязательное посещение парой психолога, по его мнению, сделает семейный союз крепче и поспособствует просвещению граждан в медицинских вопросах. Количество разводов, по его мнению, от этого станет меньше. Да и супруги будут знать, с кем именно имеют дело. На сегодняшний день, по словам психологов, люди нередко скрывают друг от друга наличие психических заболеваний.

Дополнительным бонусом станет снижение вероятности бытового и семейного насилия.

Анастасия Туркова