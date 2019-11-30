Россиян перепишут в Интернете

Руководитель Росстата Павел Малков заявил, что статистическая служба надеется, что каждый пятый россиянин примет участие в переписи населения при помощи сайта Госуслуг, сообщает DEITA.RU.

По словам Павла Малкова, обеспечить формат электронной переписи необходимо, иначе часть граждан будет потеряна. При этом в мире подобные онлайн-опросы не так популярны, в них участвует не большой процент, кроме Эстонии, где с помощью интернета в переписи приняли участие более 65% населения страны.

«Я считаю, что если мы в России выйдем на 10-20% переписавшихся через интернет, то это будет 100% успех», - заявил руководитель Росстата.

Он добавил, что сейчас на Госуслугах зарегистрировано более 50% населения России. Для многих из них пройти опрос в сети удобней, нежели пустить человека в дом.

Отметим, что также точки для переписи будут установлены в офисах МФЦ, ТЦ, университетах и других площадках. Также перепись будет проходить в традиционном виде – по квартирный обход. Для этого специалисты будут использовать планшеты с современным софтом.

Иван Юрьев