Власти объявили о временном запрете на визиты за границу, сообщает DEITA.RU со ссылкой на сайт правительства Хабаровского края.

Многочисленные осадки в регионе вынудили местные власти распорядиться об отмене заграничных рейсов по реке Амур с 10 августа. Рейсы теплохода связывали два города – российский Хабаровск и Фуюань (КНР). Из-за дождей вода в реке поднялась выше допустимого уровня, поэтому временно судно не сможет курсировать между городами.

9 августа теплоход совершит рейс, но лишь для того, чтобы доставить иностранцев в родную обитель. 126 жителей Китая вернутся домой, из Поднебесной в Россию отправятся 27 туристов.

Ранее таможня Еврейской автономной области объявила о временном закрытии пункта пропуска в селе Амурзет. Подтопление китайского пункта пропуска Миньшань из-за паводка не представляет возможным туристам переправиться за границу. Помимо этого, со 2 августа из-за наводнения приостановлено международное сообщение и в пункте пропуска Нижнеленинское (ЕАО) – Тунцзян (КНР).

В всех случаях запрет будет снят после понижения уровня воды в дальневосточных водоёмах.

Софья Корф