Соответствующая программа уже утверждена, сообщает DEITA.RU.



На сайте правительства России опубликовали утвержденную государственную программу «Комплексное развитие сельских территорий». На финансирование до 2025 года выделено около 2,3 трлн рублей. Из них порядка одного триллиона - из федерального бюджета.

Судя по информации в документе, правительство поставило новую цель - сохранить долю граждан, проживающих в сельской местности. Их количество не должно стать ниже, 25,3%. Кроме того, за годы работы программы необходимо увеличить общую площадь благоустроенности жилых помещений на селе до 50%.

Предполагается, что до 2025 года облик российского села преобразится, появится жилье и инженерная инфраструктура.

Однако россияне уже начали трактовать новую госпрограмму так: сельским жителям усложнят переезд в город для обеспечения нужных показателей.

Ранее ИА DEITA.RU писало о том, что Дмитрий Медведев предложил сделать ипотеку для сельских жителей. Предлагается снизить процентную ставку до 10%. Тогда мнение людей относительно этого предложения разделились. Многие уверены - так их загонят в кабалу.

Елена Миронова