Правительство решило: электронным книжкам - быть, сообщает DEITA.RU, ссылаясь на РГ.

Предприятия перейдут на новый формат взаимоотношений с сотрудниками с 2021 года. Бумажные трудовые книжки получат только те работники, которые подадут заявление в письменном виде до начала 2021 года. В противном случае работодатель выдаст трудовую книжку гражданину на руки, не неся ответственности за ее сохранность. Все сведения о трудовой деятельности россиян будут храниться в электронном формате. А тем, кто только будет поступать на работу выбора не останется.

Также работодателя обяжут возместить сотрудникам не полученный вовремя заработок, если они не получат при увольнении сведения о трудовой деятельности или получат неверные данные. За соответствием формулировки законодательству предприятиям придется следить.

И это еще не все: работодателя со следующего года обяжут присылать сведения о трудовой деятельности сотрудников в ПФР. Информацию нужно будет передавать ежемесячно.

За нарушение данных положений предусматривается административная ответственность.

Анастасия Туркова