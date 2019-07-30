Власть обещает решить "квартирный вопрос" для большинства россиян, сообщает DEITA.RU со ссылкой на "Известия".

Центробанк планирует повысить доступность квадратных метров для граждан. По подсчётам регулятора, благодаря работе национального проекта по обеспечению людей жильём, к 2024 году этот показатель повысится до 27,6 квадратных метров на человека.

По данным ЦБ, сейчас Россия находится по этому показателю на одном уровне с такими странами, как Бразилия и Япония. Вместе с тем, наблюдается заметное отставание, например, с США или Германией.

Эксперты отмечают, что основой причиной такого низкого уровня обеспеченности жильём является низкий уровень доходов самих россиян, которые не могут себе позволить приобрести более просторное жилище или вообще заиметь свои собственные квадратные метры.

Дмитрий Шевченко