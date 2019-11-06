Россиян посчитают по-новому

В 2020 году все регионы страны, включая самые малочисленные и отдаленные населенные пункты, ждет Всероссийская перепись населения. В этот раз она будет проводиться в немного ином формате, сообщает DEITA.RU.

По сообщению Приморскстата, перепись октября 2020 года станет 12-й в Российской истории. Сама идея такой процедуры родилась еще в 1897 году в Российской империи.

«По сути, за это время изменилось несколько политических систем, происходили военные конфликты глобальнейшего уровня, которые, без сомнения, влияли на состав населения нашей страны. Можно сказать, что перепись – это своего рода ДНК одного огромного организма – России», - отметил глава Росстата Павел Малков.

В 2020 году неселение будут «записывать» в цифровом формате, что сделает сам процесс куда более быстрым и удобным для большинства граждан.

Соцопрос, ранее проведенный Росстатом, показал, что 74% россиян одобрительно относятся к процессу переписи и считают его нужным. Кроме того, больше половины респондентов заявили о том, что заполнить переписный лист на «Госулугах» - наиболее удобная и предпочтительная форма прохождения переписи.

Александра Маслова