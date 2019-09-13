Россиян предложили освободить от налогов

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Послабления могут коснуться тех, кто мало зарабатывает, сообщает DEITA.RU.
Глава одного из крупнейших банков России Андрей Костин выступил в предложением об освобождении от налога на прибыль граждан, которые очень мало зарабатывают.
По его словам, самые незащищённые слои населения должны быть свободны от уплаты НДФЛ, т.к. именно они наиболее нуждаются в деньгах и уплата даже небольшой суммы для них принципиальна.
Таким образом, по мнению Костина, можно было бы существенно выправить финансовую ситуацию миллионов россиян, которым сейчас тяжело.
Компенсировать отмену НДФЛ для малоимущих должна повышающаяся с каждым годом общая собираемость налогов, отметил банкир.
Дмитрий Шевченко