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Россиян предложили отправить на общественные работы
Граждан хотят обеспечить занятостью
Россиянам, которые остались без работы из-за карантинных мероприятий, хотят предложить временно сменить род своей деятельности, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на РИА Новости.
Зампредседателя комиссии Госдумы по поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства Айрат Фаррахов выступил с инициативой о привлечении граждан к общественным работам.
Их предложено проводить в период паузы в работе большого числа предприятий из-за распространения коронавирусной инфекции.
Таким образом, по мнению Фаррахова, можно решить проблему отсутствия зарплаты у россиян, чьи привычные рабочие места временно оказались для них недоступными.
По мнению депутата, данная практика позволит сохранить коллективы и предоставить людям заработок.