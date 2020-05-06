Россиян предложили отправить на общественные работы

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Россиянам, которые остались без работы из-за карантинных мероприятий, хотят предложить временно сменить род своей деятельности, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на РИА Новости.

Зампредседателя комиссии Госдумы по поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства Айрат Фаррахов выступил с инициативой о привлечении граждан к общественным работам.

Их предложено проводить в период паузы в работе большого числа предприятий из-за распространения коронавирусной инфекции.

Таким образом, по мнению Фаррахова, можно решить проблему отсутствия зарплаты у россиян, чьи привычные рабочие места временно оказались для них недоступными. 

По мнению депутата, данная практика позволит сохранить коллективы и предоставить людям заработок.

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