Россиян предложили отправить на общественные работы

Россиянам, которые остались без работы из-за карантинных мероприятий, хотят предложить временно сменить род своей деятельности, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на РИА Новости.

Зампредседателя комиссии Госдумы по поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства Айрат Фаррахов выступил с инициативой о привлечении граждан к общественным работам.

Их предложено проводить в период паузы в работе большого числа предприятий из-за распространения коронавирусной инфекции.

Таким образом, по мнению Фаррахова, можно решить проблему отсутствия зарплаты у россиян, чьи привычные рабочие места временно оказались для них недоступными.

По мнению депутата, данная практика позволит сохранить коллективы и предоставить людям заработок.