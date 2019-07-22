Наценке при продаже воды предложили определить лимит, сообщает DEITA.RU со ссылкой на "Парламентскую газету".

Депутат Госдумы от ЛДПР Василий Власов выступил с инициативой по запрету наценки на питьевую воду в заведениях культуры, в частности, в буфетах театров.

По словам парламентария, вода является продуктами первой необходимости, поэтому зарабатывать именно на ней сверхприбыль, депутат считает неправильным.

Как считает Власов, бутылка воды не должна стоить в театре 200 или 300 рублей, а должна продаваться по обычной цене как в любом магазине.

Он также отметил, что такая ситуация происходит и в парках, где зачастую продаётся вода не самого лучшего качества.

Дмитрий Шевченко