Непроверенные покупки могут обернуться риском для здоровья, сообщает DEITA.RU.

Эксперты Роскачества рассказали о потенциальной опасности покупок продуктов "с рук".



По словам специалистов, приобретая пищевые продукты, потребитель вправе запросить ветеринарный сопроводительный документ, декларацию о соответствии товара требованиям технического регламента таможенного союза, а также многое другое.

При этом, как отметили эксперты, продукт, произведенный и упакованный в домашних условиях, может быть небезопасен сразу по нескольким причинам. В том числе, это нарушение рецептуры выработки продуктов.

Так, например, фермеры, могут просто не обладать знаниями, которые необходимы для приготовления качественного и безопасного продукта.

Поэтому в продукции могут оказаться возбудители кишечных инфекций, которые достаточно быстро размножаются. При этом во фруктах и овощах может быть превышено содержание по нитратам или пестицидам, а в мёде иногда обнаруживаются остатки антибиотиков.

Также у продуктов, купленных "с рук", могут быть нарушены правила и сроки хранения. Кроме того, в домашних условиях невозможно оценить, насколько эффективно была произведена дезинфекция, если она проводилась вообще.

Дмитрий Шевченко