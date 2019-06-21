Российских туристов просят временно не ездить в Грузию, сообщает DEITA.RU со ссылкой на РИА Новости.

В связи с нестабильной политической обстановкой в Грузии власти России рекомендовали соотечественникам воздержаться от посещения этой страны.

Совет Федерации выступил с рекомендацией, после того, как российский депутат оказался в кресле председателям парламента Грузии.

Как сказал первый зампред комитета СФ РФ по международным делам Владимир Джабаров, несмотря на то, что соседняя страна уже давно стала любимым местом отдыха российских туристов, сейчас всё же стоит подождать урегулирования и стабилизации обстановки в стране.



Ранее сообщалось о том, что в Грузии произошли массовые беспорядки и уличные волнения.

Дмитрий Шевченко