Жителям России угрожают смертельные тропические болезни, сообщает DEITA.RU со ссылкой на "Известия".

Российские эпидемиологи провели масштабное исследование изменения популяции комаров на юге страны и выявили пугающую тенденцию: опасные насекомые из Египта и Юго-Восточной Азии — переносчики многих опасных вирусов и жёлтой лихорадки, получили широкое распространение вдоль всего Черноморского побережья и в Крыму.

Специалисты бьют тревогу и утверждают, что если заражённый комар укусит хотя бы одного туриста, то смертоносная эпидемия может охватить весь регион.

Медики предупреждают, что в южных регионах уже зафиксированы вспышки и другой опасной болезни — лихорадки Западного Нила, также передающейся комарами. Как отмечают эксперты, в дальнейшем с ростом средних температур опасные насекомые могут распространиться по всей Центральной России.

Дмитрий Шевченко