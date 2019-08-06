Гражданам рассказали, где ещё может таиться угроза в Сети, сообщает DEITA.RU

Специалисты по кибербезопасности призывают пользователей внимательнее относиться к письмам на электронной почте, которые якобы могут оформить отписку от различных рассылок.

Мошенники играют на чувстве раздражению людей, которым надоел спам из различных сайтов, на которых они когда-то имели неосторожность зарегистрироваться.

Чтобы прекратить бесконечный поток писем с подобных ресурсов, многие пользователи с радостью соглашаются моментально избавиться от проблем, переходя по ссылки из заражённых писем.

Обещая избавление от навязчивой почты, злоумышленники на самом деле заманивают свои жертвы на сайты с вирусами или вредоносным ПО, которые наносят большой вред личным данным пользователей.

Эксперты рекомендуют проверять адрес почты, с которой приходят письма и отвечать лишь на те из них, а также переходить по ссылках, которые совпадают с официальными контактами компаний или организаций, с которыми вы имеете дело.

Дмитрий Шевченко