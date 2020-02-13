Россиян предупредили о новом способе воровства в торговых центрах

Жителей крупных городов предупреждают о новом способе воровства ценных вещей в крупных торговых центрах, сообщает ИА DEITA.RU. Жертвы даже не подозревают о том, что их грабят.



Как пишет Life, в России карманники изобрели новый способ украсть телефон у владельца. Для этого воры выбирают большие торговые центры в час-пик. Люди, покупая телефоны все более навороченных моделей за 50-100 тысяч рублей, все меньше следят за ними и заботятся об их сохранности. Чаще всего, носят гаджеты в заднем кармане брюк или карманах курток.

Так вот, воры работают на выходах из торговых центров, где есть двери-карусели, которые постоянно вращаются. Заходя в кабину с жертвой и другими людьми, вор как бы из-за толпы прижимается к жертве и вытаскивает телефон или кошелек. Так как двери двигаются достаточно быстро, то и воришка скрывается через пару секунд после преступления.

Эксперты предупреждают – даже если телефон украли, не стоит отчаиваться. Прежде всего, необходимо написать заявление в полицию о краже. Далее с помощью встроенных сервисов поиска телефона его надо заблокировать удаленно – как только вор попытается включить гаджет, на него сразу придет сообщение о том, что телефон украден. Важно ни в коем случае не передавать мошенникам пин-код для разблокировки украденного гаджета. Только после того, как он снова окажется у вас, его можно разблокировать самостоятельно. Если все меры предосторожноти будут соблюдены, то использовать или продать ваш гаджет вор не сможет. Ему будет выгоднее вернуть телефон за вознаграждение.