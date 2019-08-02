Популярный сервис стал источником повышенной опасности для пользователей, сообщает DEITA.RU.

Лаборатория Касперского, занимающаяся поиском и ликвидацией электронных угроз по всему миру, заявила о новой уязвимости, которая может нанести вред пользователям Сети.

Новым инструментом злоумышленником стал самый популярный сайт с видеофайлами мира - YouTube. Мошенникам удалось использовать всплывающую рекламу, распространяемую в сервисе, для обмана граждан.

Схема оказалась довольно проста: аферисты создавали притягательное объявление о том, что они гарантируют выплату крупной суммы денег тому, кто пройдёт небольшой опрос.

С помощью такой "заманухи" злоумышленникам удалось привлечь на свой сайт 17 миллионов человек, которые оставили на нём свои персональные данные.

Больше всего от действий мошенников пострадали граждане России. Специалисты настоятельно рекомендуют пользователям обходить стороной неизвестные компании, их объявления и их сайты.

Дмитрий Шевченко