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Россиян предупредили о потере пенсионных накоплений
Весь 2020 год НПФ будут агитировать переходить к ним
ВЭБ.РФ предупредил россиян о том, что в этом году негосударственные
пенсионные фонды начнут борьбу за новых клиентов, сообщает DEITA.RU. Раз в пять
лет, согласно законодательству, гражданин имеет право менять место хранения
накоплений без потери инвесткапитала.
Так, 2020 – год, когда переход большинства возможен как раз без таких потерь. Однако верить НПФ на слово в ВЭБ.РФ не рекомендуют. Как пишут «Известия», весь год фонды будут бороться за «молчунов» - тех, кто до сих пор хранит сбережения в государственном пенсионном фонде.
Если человек хочет перейти в НПФ, надо для начала проверить, будет ли переход «срочным». Для этого надо запросить расчет у действующего страховщика и убедиться, что средства, накопленные за годы, не сгорят.