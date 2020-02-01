Россиян предупредили о потере пенсионных накоплений

ВЭБ.РФ предупредил россиян о том, что в этом году негосударственные пенсионные фонды начнут борьбу за новых клиентов, сообщает DEITA.RU. Раз в пять лет, согласно законодательству, гражданин имеет право менять место хранения накоплений без потери инвесткапитала.



Так, 2020 – год, когда переход большинства возможен как раз без таких потерь. Однако верить НПФ на слово в ВЭБ.РФ не рекомендуют. Как пишут «Известия», весь год фонды будут бороться за «молчунов» - тех, кто до сих пор хранит сбережения в государственном пенсионном фонде.

Если человек хочет перейти в НПФ, надо для начала проверить, будет ли переход «срочным». Для этого надо запросить расчет у действующего страховщика и убедиться, что средства, накопленные за годы, не сгорят.