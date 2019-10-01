Россиян предупредили о разводе с пенсиями от Минтруда

Под угрозой все, кто работал с 1991 по 2019 год, сообщает DEITA.RU.



Многие россияне начали получать сообщения на мобильные от Министерства труда и социального развития России. В смс ведомство информирует о том, что всем гражданам, у которых трудовой стаж пришелся на период с 1991 по 2019 годы полагается денежное пособие – пенсия. Размер единовременной выплаты 115 тысяч рублей.

Оказалось, что сообщения о дополнительной пенсии – фейк. В министерстве прокомментировали рассылку от их имени. Оказывается, что смс отправляют мошенники. В ведомстве также порекомендовали быть бдительными и не давать незнакомцам конфиденциальную информацию.

Елена Миронова