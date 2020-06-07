Россиян предупредили об изменчивом лете

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Погода обещает преподнести россиянам массу неожиданностей в течение лета, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на РИА Новости.

О том, что наступившее лето будет в России капризным, рассказал глава Гидрометцентра Роман Вильфанд. По его словам, ситуация, при котором дождливые и холодные дни будут резко сменяться с жаркими, станет распространённой во многих регионах страны.

Как отмечает специалист, это связано с тем, что на территории России прогнозируется бурное перемещение воздушных масс не с запада на восток, а с юга на север и с севера на юг. 

Именно по этой причине синоптиками и ожидается частая смена погоды. Кроме этого, Вильфанд упомянул возрастающую вероятность возникновения ливней, гроз и ураганов.

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