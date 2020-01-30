Россиян предупредили об опасности использования бонусных карт в магазинах

Мошенники научились использовать эту область общения магазинов с покупателями для своих афер, сообщает DEITA.RU.



Эксперты предупреждают россиян о том, что обычные скидочные и бонусные карты в магазинах могут быть опасны. Прежде всего, тем, что данные о владельце карты попадут мошенникам.

Как пишет Life, утечки баз данных в последнее время не новость. Сейчас в России обсуждают слив базы клиентов огромной сети «Красное и белое». По некоторым данным, в свободном доступе оказались личные данные 17 млн россиян: имена, фамилии, даты рождения и номера телефонов.

Руководитель комитета межрегиональной общественной организации "Ассоциация руководителей служб информационной безопасности" Александр Токаренко объяснил, как эта информация может навредить владельцам карт. Прежде всего, эксперт успокоил людей: взять кредит с такими данными не получится. Зато аферисты могут использовать эту информацию для выманивания номеров карт или кодов от них.

Также эксперт рекомендует лишний раз подумать перед тем, как оформлять на себя еще одну скидочную карту: если она вам очень нужна лучше отказаться оставлять магазину свой номер телефона.

Елена Миронова