Новая пенсионная система может оставить за боротом даже тех, кто действительно работал, сообщает DEITA.RU.



Доктор экономических наук Сергей Смирнов прокомментировал для издания «Ура.ру» риски для россиян от текущих правил оформления пенсий – по пенсионным баллам. По мнению эксперта, те россияне, которые еще не выходят на пенсию, могут остаться без нее.

Дело в том, что с 2002 года пенсии в стране стали рассчитывать по-новому. Если раньше учитывалась только средняя зарплата гражданина, то теперь – пенсионные баллы, которые приравниваются к средней зарплате в стране.

При оформлении пенсии многим россиянам может не хватить стажа для получения приличной пенсии: по многим ударил кризис 90-х, а многие и по сей день не работают официально. В таком случае все эти люди смогут рассчитывать только на социальную пенсию – размера прожиточного минимума для пенсионера.

Елена Миронова