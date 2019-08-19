Должников оповестят о том, что они стали "невыездными", сообщает DEITA.RU со ссылкой на ТАСС.

В Госдуму поступил законопроекта правительства, который предполагает извещение граждан, которым запрещён выезд из страны.

Предлагается отправлять должникам СМС с нерадостной новостью о том, что теперь, чтобы выехать за рубеж им сначала нужно будет погасить свои финансовые обязательства.

Кроме этого, такие же сообщения планируется внедрить и в личный кабинет на портале госуслуг. Организациям и индивидуальным предпринимателям извещения также могут приходить на адреса электронной почты, указанные в ЕЕГРЮЛ.

Ранее сообщалось, что ограничение на выезд за пределы России в связи с долгами имеют около 3,6 миллионов граждан. Самыми злостными неплательщиками оказались должники банков, должники по алиментам, а также любители копить штрафы ГИБДД.

Дмитрий Шевченко