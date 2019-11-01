Россиян принудили платить больше

Сумму обязательного страхования на производстве поднимают в России, сообщает DEITA.RU.

Правительство внесло изменения в федеральный закон “Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний”.

Сейчас по закону установлено ограничение минимальной суммы взыскания, при наличии которой может быть наложен арест на имущество должника. Она составляет 3 тысяч рублей. То есть, если сумма долга от 3 и выше - приставы вправе конфисковать собственность в качестве превентивной меры. Правительство решило привести законодательство к единым нормам.

Чтобы взыскания были равными во всех сферах в случае одинаковых нарушений, принято решение увеличить сбор с народа. Отныне страховой взнос на случаи профессиональных заболеваний и несчастных случаев на работе будет стоить не 500 рублей, а те же три тысячи.

Этот платеж по социальному страхованию является обязательным. Деньги будут сниматься даже без ведома виновника - например, с его расчетных счетов или банковских накоплений.

Примечательно, что с 28 ноября вопросы по сумме выплат по страховке от несчастных случаев будет решать финансовый омбудсмен. И более того, помощь для граждан будет бесплатной. В его компетенцию, помимо рабочих неприятностей, будет входить страхование имущества, страхование жизни, а также при выезде за рубеж.

Схема обращения такова. Если вы не согласны с суммой выплаты по договору, необходимо написать претензию сначала страховщику.

Если страховая компания проигнорировала требование или ответила так, что это не устроила страждущего, то тогда следует обращаться к омбудсмену. Финансовый консультант рассматривает вопрос в течение 15 рабочих дней. В некоторых, особо сложных случаях, возможно продление срока рассмотрения еще на 10 дней.

Правда, есть один нюанс - финансовый омбудсмен может решать только те споры, где фигурирует сумма не более полумиллиона рублей. Если запросы выше - то тут в дело вступают судебные инстанции.

Закон об уравнении минимальной суммы страхового взноса и дисциплинарного взыскания внесен в Госдуму и, вероятнее всего, будет одобрен.

Василий Кучин