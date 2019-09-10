Россиян призвали отказаться от пива

Употребление напитка может нанести вред организму, сообщает DEITA.RU.

Главный внештатный нарколог министерства здравоохранения России Евгения Брюна настоятельно порекомендовала российским гражданам отказаться от потребления пива, произведённого отечественными компаниями.



Как пишет ТАСС, эксперт считает, что у нас его производят по очень низким стандартам, отчего его качество оставляет желать лучше. По этой причине, любые призывы к его употреблению, по мнению медика, можно расценивать как попытку навредить здоровью граждан.

Примечательно, что в целом, чиновник считает пиво безвредным напитком. Однако, чтобы оно было именно таковым, оно должно быть изготовлено ко всем канонам пивоварения, чем в России, по словам Брюна, не наблюдается.

В первую очередь специалиста смутил состав ингредиентов, из которого в России варят пиво. Он, как отмечает медик, не соответствует тому, что там должно быть в действительности.

Ранее сообщалось, что российские власти могут снять запрет на распитие пива на стадионах.

Дмитрий Шевченко