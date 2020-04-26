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Россиян призвали отказаться от секса во время пандемии коронавируса

Секс

По мнению эксперта, россиянам необходимо воздержаться от секса во время пандемии коронавируса, сообщает ИА DEITA.RU.

Как пишет РИА ФАН,  старший научный сотрудник учебно-методического отдела Московского областного НИИ акушерства и гинекологии Елена Булычева считает, что при достаточном количестве контактов двух человек может увеличиться риск заражения коронавирусом.

По мнению эксперта, режим самоизоляции — это очень плохое время для беременности. Булычева подчеркнула, что все проблемы со здоровьем нужно устранить до беременности.

Пока медики точно не знают, как коронавирусная инфекция может отразиться на здоровье беременной, поэтому лучше выбрать другое время для зачатия.

Между тем Булычева убеждена, что не только пары, которых призывают отказаться от секса, страдают, но и одиночки. По ее словам, сейчас все живут в дефиците — «любви, нежности, заботы, тактильных прикосновений, улыбок, рукопожатий».

По последним данным на 25 апреля, за минувшие сутки в России выявили 5 966 новых случаев заражение коронавирусом, 66 пациентов скончались, 682 выписались из больниц. Общее число инфицированных по стране выросло до 74 588, умер за все время с начала эпидемии 681 человек, выздоровели 6250.

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