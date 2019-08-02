Специалисты рекомендуют гражданам быть аккуратнее с техникой, сообщает DEITA.RU со ссылкой на "Известия".

Роскачество рекомендовало россиянам соблюдать такие меры личной безопасности при использовании компьютера, как заклеивание видеокамеры и приёмника звука.

По мнению представителей ведомства, такие действия станут дополнительной преградой для разного рода мошенников, которые могут дистанционно пытаться получить личные данные пользователей.

Кроме этого, эксперты рекомендуют регулярно обновлять свою антивирусную систему для избавления компьютера от программ, способных перехватывать информацию на устройствах.

По этим же соображениям специалистами не рекомендуется скачивать программы из недостоверных источников. В то же время следует ограничивать доступ приложений к диктофону или камере.

Дмитрий Шевченко