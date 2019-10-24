Россиян призывают «срезать» балконы

Россиянам посоветовали «срезать» балконы, чтобы сэкономить на платежах за коммунальные услуги. С таким призывом выступили ведущие популярного шоу на одном из российских телеканалов. Об этом сообщает DEITA.RU.

Несмотря на довольно жутко звучащую формулировку, на деле совет оказался довольно полезным. Не многие граждане знают, что с две тысячи шестого года балконы и лоджии больше не входят в общую площадь жилых помещений, а значит у владельцев ранее построенных квартир есть возможность снизить счета за «коммуналку», «срезав» выступающие конструкции из общей квадратуры.

Для снижения коммунальных платежей, рассчитывающихся из общей площади квартиры, россиянам необходимо обратиться в региональное отделение кадастровой палаты и сделать перерасчет жилых квадратных метров жилого помещения.

Отметим, обратить особое внимание на совет рекомендуется владельцам квартир в домах, построенных или до две тысячи шестого года.

Екатерина Цой