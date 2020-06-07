Россиян продолжат разобщать из-за эпидемии коронавируса

Продолжающая своё существование угроза возникновения новой вспышки коронавирусной инфекции в России побуждает российские власти сохранять меры социального дистанцирования, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на "Парламентскую газету".

Согласно постановлению главного санитарного врача России, в стране будут продолжены такие ограничительные меры, как соблюдение социальной дистанции, отмена массовых мероприятий, закрытие общественных мест, а также работа на "удалёнке".

Все перечисленные способы минимизации распространения эпидемии вошли в перечень основных мероприятий по борьбе с коронавирусной инфекцией, которые собраны в документе, вступающем в России в силу с 7 июня.

Речь идёт о санитарно-эпидемиологических правилах по профилактике COVID-19. Сообщается, что соответствующее постановление об их исполнении будет действовать в стране до конца 2020 года.