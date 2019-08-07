лекарства, таблетки, здравоохранение, здоровье
Источник изображения: Сергей Трэйне

Срывы закупок жизненно важных лекарств возросли вдвое, сообщает DEITA.RU со ссылкой на "Коммерсант".

Аналитическая компания Headway зафиксировала возрастание количества отменённых государственных закупок лекарств из списка жизненно важных за период с начала года.

Специалисты отмечают, что ещё в первой половине прошлого года было 31,8 тысяч сорванных тендеров, тогда как в этом году их число выросло до 60,8 тысяч.

Издание констатирует, что несостоявшиеся закупки составляют 25% от общего объёма тендеров за первое полугодие. При этом, большинство тендеров не состоялись из-за отсутствия заявок. Многие были отменены в результате отказа от размещения заказа, а ещё часть - из-за недопуска всех участников.

Эксперты также выяснили, что подавляющее большинство сорванных тендеров — региональные.

Дмитрий Шевченко

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