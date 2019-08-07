Срывы закупок жизненно важных лекарств возросли вдвое, сообщает DEITA.RU со ссылкой на "Коммерсант".



Аналитическая компания Headway зафиксировала возрастание количества отменённых государственных закупок лекарств из списка жизненно важных за период с начала года.



Специалисты отмечают, что ещё в первой половине прошлого года было 31,8 тысяч сорванных тендеров, тогда как в этом году их число выросло до 60,8 тысяч.



Издание констатирует, что несостоявшиеся закупки составляют 25% от общего объёма тендеров за первое полугодие. При этом, большинство тендеров не состоялись из-за отсутствия заявок. Многие были отменены в результате отказа от размещения заказа, а ещё часть - из-за недопуска всех участников.

Эксперты также выяснили, что подавляющее большинство сорванных тендеров — региональные.

Дмитрий Шевченко