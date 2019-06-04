В Генпрокуратуре предупредили об угрозе мусорного коллапса, сообщает DEITA.RU.

Первый заместитель генпрокурора РФ Александр Буксман выразил обеспокоенность тем, что в федеральных округах мусорные полигоны наполняются слишком быстро. Целых 173 округа из 892 не соответствуют санитарным нормам в вопросе размещения твердых отходов. В этой связи в Ростове-на-Дону генпрокурор Юрий Чайка провел собрание, на котором обсуждали законность прокурорского надзора за обращением с ТКО на территории Центрального, Северо-Западного, Южного и Северо-Кавказского федеральных округов.

Проблема еще и в том, что мусор размещают в местах, не внесенных в госреестр. В 38 регионах мусороперерабатывающие заводы отсутствуют, и на полигонах ситуация кошмарная.

До коллапса дело еще не дошло, но решение требуется принимать незамедлительно. Мусорный вопрос в России, несмотря на все уделяемое ему внимания, далек от решения.

Анастасия Туркова