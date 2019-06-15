Исторического максимума достигла средняя сумма выданных в апреле российскими банками потребительских кредитов, сообщает DEITA.RU по материалам исследования бюро кредитных историй «Эквифакс».

Как отмечается в документе, в апреле 2019 года средняя сумма кредита составила 207 тысяч рублей, за месяц увеличившись на 13 %. По сравнению с началом 2019 года средняя сумма кредита выросла на 47 тысяч рублей, а за месяц - на 24 тысячи рублей. В апреле 2019 года было выдано 1,3 миллиона кредитов, как и в апреле 2018 года.

Как пояснил РИА Новости генеральный директор «Эквифакса» Олег Лагуткин, рост средней суммы потребительского кредита происходит из-за того, что банки стремятся к долгосрочному сотрудничеству с качественным клиентом, поэтому готовы выдавать всё большие суммы. «В ближайшей перспективе сложившаяся тенденция может стать драйвером роста денежных объемов во всех сегментах розничного кредитования», - подчеркнул Олег Лагуткин.

Накануне стало известно о том, что организации выдают кредиты выпускникам школ. Когда ситуацией заинтересовались журналисты, выяснилось, что действительно десятка банков России готова давать кредиты 18-летним. Однако почти все требуют подтвердить доход.

Дмитрий Санников