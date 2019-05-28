В России планируют запустить сервис по выявлению дорог с высоким риском аварийности, сообщает DEITA.RU.



Система поможет выявить опасные участки дорог, предупредить о них водителей и разработать план по снижению риска попадания с ДТП. Как пишут РИА Новости, сервис могут запустить уже в октябре 2021 года.

Анализировать состояние на трассах будут с помощью обработки данных о ДТП и характерных признаков дорожной обстановки. При этом будет задействован искусственный интеллект и геолокационная система ЭРА-ГЛОНАСС.

Сбор данных будет производиться с телематических платформ автомобилей. При этом не обязательно должно случиться ДТП: достаточно экстренного срабатывания ABS или применения резкого торможения.