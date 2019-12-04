Россиян спасут от коллекторов, но радоваться рано

До конца года депутаты законодательно запретят коллекторам выбивать долги по ЖКХ, сообщает DEITA.RU.



За январь отечественные законодатели должны закрыть брешь в законе, согласно которой уже сейчас запрещено продавать коммунальные долги, но коллекторы могут получить их через агентский договор. К рассмотрению приступят весной.

Как уверяют сами депутаты Госдумы, никаких проволочек с его разработкой и принятием возникнуть не должно - поправки незначительны.

Сейчас существует две схемы взыскания долгов по ЖКХ иным организациям, кроме самих кредиторов. Цессия - когда должника «продают» и он попадает в «заботливые» руки коллекторских агентств целиком и полностью. И второй - это агентский договор. Организация договаривается с агентством, и оно получает процент за выполненную работу.

Еще летом закон о запрете передачи долгов коллекторам в силу вступил, но с помощью агентского договора они все равно могут обходить законодательство.

Отсюда перегибы: вывешивание листовок с персональными данными должников на дверях подъездов, сумма долга, «пирамиды позора» и прочие изощренные методы, оказывающие на человека психологическое воздействие.

Например, самарские коллекторы были особо изобретательными в этом вопросе. Там устанавливали бетонные плиты, на которых ставили громкоговорители с записью - на весь район гремело аудио с именем должника и суммой его долга. Метод признан эффективным, но совершенно негуманным.

За 2018 год россияне задолжали организациям ЖКХ более 525 миллиардов рублей. Но это в комплексе как перед «управляйками», так и перед непосредственными поставщиками услуг вроде ТЭК или Водоканалов. Теперь же эти задолженности разделили, но данные по текущему году будут ясны только в начале 2020-го.

Примечательно, что, если коллекторов как-то и возможно «приструнить», то изобретательные управляйки и товарищества никак не ограничены в своем праве выбивать долги от населения. Они попросту не подходят под юрисдикцию закона.

Жалобы поступают регулярно: сотрудники УК вторгаются в личную жизнь граждан, звонят по телефону с требованием вернуть долг, вывешивают на всеобщее обозрение имена и фамилии задолжавших. В особо дерзких случаях они даже самостоятельно могут отключить свет или воду без санкции «свыше».

Новая редакция закона фактически развязали им руки.

УК были выведены из под ограничения закона о возврате долгов - и их деятельность никто не может отрегулировать. На сегодняшний день неясно, как новая законодательная инициатива депутатов защитит россиян от тех, кто «над законом».

Поэтому граждане, имеющие долги и столкнувшиеся с хамскими методами их взыскания, должны сначала разобраться - кто именно их «трясет». Зачастую коллекторы в этом вопросе еще «белые и пушистые», в отличие от ретивых сотрудников местных управляек.

Василий Кучин