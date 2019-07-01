Россияне перестанут переплачивать за займы, сообщает DEITA.RU.

Клиентов микрофинансовых организаций спасут от заоблачных процентов по кредитам. С 1 июля в России вводится ограничение: в день ставка по займу больше не может превышать одного процента.

Кроме этого, важным моментом становится то, что совокупные платежи по кредиту не могут превышать двукратный размер всего займа.

Со следующего года планируется сделать ограничения ещё жёстче: сумма штрафов по кредиту снизится до полуторакратного размера кредита.

Согласно статистике, около 49 миллионов россиян живут на заёмные средства. Таким образом, новые изменения в законах должны снизить кредитную нагрузку на граждан.

Дмитрий Шевченко