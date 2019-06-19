Глава правозащитной группы «Агора» рассказал о возбуждении пяти дел по статье о неуважении к власти. Все они - из-за свалки в Шиесе, сообщает DEITA.RU.



Из-за протестов против создания свалки в Шиесе Центр Э (Центр по противодействию экстремизму МВД России) инициировал сразу пять административных дел по новой статье - неуважение к власти. Как сообщил в своем телеграм-канале глава правозащитной группы Павел Чиков, это половина всех известных на сегодняшний день дел по этой статье.

Как сообщает правозащитник, центр Э следит за ситуацией вокруг свалки в Шиесе с апреля. Вернее, следит за комментариями в тематическом паблике «ВКонтакте». Каждый критический записывает автора в список МВД.

Например, одного из комментаторов приговорили к штрафу в размере 30 тысяч рублей за оскорбление судей. Позже решение обжаловали.

Другой комментатор получила протокол за то, что написала в комментариях «Они совсем оборзели». Троих пользователей полицейские пока не нашли.

Ранее ИА DEITA.RU сообщало о том, что жители Шиеса (Архангельская область) записали обращение к Путину по поводу того, что власти провалили мусорную реформу.

Елена Миронова