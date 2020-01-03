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Россиян травят «крашеным нечто» под видом коньяка
Россиян травят напитком неизвестного происхождения под видом коньяка, сообщает DEITA.RU.
В этом убедились российские журналисты, проведя совместный с Роскачеством обзор самых популярных у россиян «коньяков», продающихся в алкогольных магазинах. Оказалось, что каждая третья бутылка является спиртосодержащим продуктом «коньячного» цвета и только. Виноградом там и не пахнет.
Отмечается, что все продающиеся в алкомаркетах страны коньяки, стоимостью ниже пятисот рублей – это в лучшем случае «бренди», а в худшем – картофельный или пшеничный спирт «приправленный» жженым сахаром. Напитки, произведенные в странах СНГ, скорее всего, тоже не имеют ничего общего с «благородным напитком» т.к. их производители «выдерживают» спирт в цистернах от нескольких дней до нескольких месяцев максимум.
Кроме того, сомелье выяснил, что все это время россияне пили коньяк неправильно. По словам эксперта, хороший коньяк раскрывает свой аромат при нагреве в ладони, который теряется, если закусывать напиток лимоном.
«Коньяк – не водка. Его пьют не залпом, а мелкими глотками. Иначе получается выбрасывание денег на ветер, а не наслаждение элитным алкоголем», - заявил специалист.
Екатерина Цой