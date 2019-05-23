Количество овощей с нитратами значительно увеличилось в России, сообщает DEITA.RU.

Как рассказали в Роспотребнадзоре корреспонденту РИА Новости, в сравнении 2017-м годом доля опасных овощей на российском рынке увеличилась в 2018 году. И если в 2017-м таких овощей было 2,2 процента от общего числа, то на следующий год их стало четыре процента.

По имеющейся информации специалисты ведомства за минувший год исследовали более двух миллионов пищевых продуктов. При этом с каждым годом на российском рынке появляется все больше и больше продукции, которую приходится изымать из оборота. Чаще всего, произвели ее не в России, а за рубежом. В 2018 году это показатель увеличился до 30 процентов.

Екатерина Брязгунова