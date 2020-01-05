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Россиян в 2020 году ждет повышение зарплат

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Сотрудникам российских компаний обещают в наступившем году повысить оклады, сообщает DEITA.RU.

По информации популярного ресурса по поиску и размещению вакансий, около 80 процентов компаний с отечественной капитализацией повышают зарплаты своим работникам в 2020 году. А с иностранным капиталом - и вовсе 90 процентов.

Большинство фирм уже в январе анонсируют рост оплаты труда, другие же планируют сделать это в течение первого полугодия. Что касается размера повышения зарплаты, то здесь российские фирмы обошли иностранные. 

Согласно исследованиям, компании из России повысят зарплаты на 10 процентов. Иностранцы - на семь. Наиболее серьезный рост зарплат анонсируют сфере высоких технологий. Также хороших новостей ждут работники в сфере строительства, промышленного производства, и ретейлинга.

Отметим, в 2008 году правительство России наработало «Стратегию-2020», согласно которой россияне в наступившем 2020 году должны были получать зарплаты на уровне 2500-2700 долларов. Средний ВВП по прогнозам на душу населения должен был составить 30 тысяч долларов.

К слову, тогда эта стратегия так и не была утверждена правительством - эксперты говорили, что главные разногласия касались повышения пенсионного возраста, против чего выступал премьер Путин, намеревавшийся снова стать президентом.

Однако к концу оптимистичного 2009 года Россия погрузилась в масштабную рецессию. За год ВВП упал на 8 процентов, и наполеоновские планы по зарплатам, избавлению от нефтяной иглы и мировому экономическому лидерству пришлось отложить.

Спустя десять лет задачи у правительства все те же: глобальный рост экономики и увеличение доходов населения. Правила, сейчас правительство говорит уже не о 6 процентах годового роста, а лишь о трех.

Василий Кучин

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