telegr wh call

Новости

Россиян вернули на родину из эпицентра эпидемии

5 Февраль 2020, 20:15

Наркологи назвали самый опасный алкоголь

5 Февраль 2020, 20:00

«Суперфуды» совсем не супер: Роскачество оценило их свойства

5 Февраль 2020, 19:40

Чеснок может исчезнуть с российских прилавков

5 Февраль 2020, 19:20

ЦБ рассказал о новой схеме мошенничества с кредитами

5 Февраль 2020, 19:00

Депутаты Владивостока рассмотрели ситуацию с вывозом мусора

5 Февраль 2020, 18:46

«Владивостокский гектар» может стать реальностью

5 Февраль 2020, 18:40

Вирусолог Щелканов: вакцина против коронавируса уже создана

5 Февраль 2020, 18:20

Deita TV

Кот-таксист: видео взрывает интернет

Кот-таксист: видео взрывает интернет

6 Декабрь 2019, 18:15

Россиян вернули на родину из эпицентра эпидемии

вирус

Сейчас все, кто вернулся из Китая, будут изолированы от общества

80 россиян в среду, 5 февраля, вернули в Россию из китайского Уханя, сообщает ИА DEITA.RU. Об этом сообщили в Министерстве обороны.

Первый военный самолет с россиянами уже приземлился в Тюмени. На борту было 80 гражданских лиц и члены экипажа. Самолет вылетал из Уханя, в котором произошла вспышка заболеваемости пневмонией, вызванной коронавирусом нового типа.

Военные медики уже осмотрели туристов: внешних признаков заболевания ни у кого не выявлено. Однако для безопасности всех россиян, вернувшихся из Китая, оставят на карантине на 14 дней. Центр для изоляции всех вернувшихся из Китая открыт в Тюменской области.

Позже в Тюмени приземлился второй самолет. На борту было 64 россиянина. Состояние этих пассажиров также оценивается как стабильное: их осмотрели врачи и вирусологи.

Напомним, в конце декабря в китайском городе Ухань вспыхнула эпидемия, вызванная неизвестным ранее коронавирусом. По последним данным, заболели более 20 тысяч человек, в том числе вне Китая.

Читайте также:

Вирусолог Щелканов: вакцина против коронавируса уже создана

Чартеры в КНР перестанут летать 14 февраля

Роспотребнадзор рассказал о новых заболевших вирусом в России

Елена Миронова

Популярное

Массовые отключения холодной воды грядут во Владивостоке

Рейсовый автобус пострадал в жестком ДТП на мосту

Караван с китайскими овощами пересек границу Приморья

Зараженный коронавирусом лайнер заходил во Владивосток
Loading...
Загрузка...

Авторская колонка
Загрузка...