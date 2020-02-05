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Россиян вернули на родину из эпицентра эпидемии
Сейчас все, кто вернулся из Китая, будут изолированы от общества
80 россиян в среду, 5 февраля, вернули в
Россию из китайского Уханя, сообщает ИА DEITA.RU. Об этом сообщили в
Министерстве обороны.
Первый военный самолет с россиянами уже приземлился в Тюмени. На борту было 80 гражданских лиц и члены экипажа. Самолет вылетал из Уханя, в котором произошла вспышка заболеваемости пневмонией, вызванной коронавирусом нового типа.
Военные медики уже осмотрели туристов: внешних признаков заболевания ни у кого не выявлено. Однако для безопасности всех россиян, вернувшихся из Китая, оставят на карантине на 14 дней. Центр для изоляции всех вернувшихся из Китая открыт в Тюменской области.
Позже в Тюмени приземлился второй самолет. На борту было 64 россиянина. Состояние этих пассажиров также оценивается как стабильное: их осмотрели врачи и вирусологи.
Напомним, в конце декабря в китайском городе Ухань вспыхнула эпидемия, вызванная неизвестным ранее коронавирусом. По последним данным, заболели более 20 тысяч человек, в том числе вне Китая.