Людям интереснее всего оказались законы о паллиативной медпомощи взрослым и детям и право нетрудоспособных россиян в предпенсионном возрасте на алименты от детей, сообщает DEITA.RU со ссылкой на РИА ФАН.

Как выяснили в Госдуме, среди всех недавно вышедших законов СМИ больше всего освещали законопроекты о Рунете и некоторые другие темы, которые не интересны простым людям. Граждане же предпочитали читать о обсуждать новости про помощь тяжелобольным людям предпенсионного возраста и алименты. Рунет отошел на третье место.

Политолог и политтехнолог Наталия Елисеева прокомментировала желание властей изучить новостные ленты и узнать, чем интересуется простой народ. Она назвала это важным шагом, дающим возможность быстро выстраивать с людьми диалог об их потребностях.

Анастасия Туркова