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Россиян запишут в иностранные агенты за репосты
С 2020 года в список иностранных агентов хотят добавлять обычных россиян, сообщает DEITA.RU.
Законопроект о признании физических лиц иностранными агентами может быть принят до конца 2019 года. Об этом заявил глава временной комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ Андрей Климов.
Законопроект о признании физических лиц иностранными агентами в первом чтении был принят Госдумой еще в январе 2018 года. Фактически это стало ответом на действия США. Документ долго лежал в недрах российского парламента, и теперь депутаты вновь вытащили его «на свет».
Иностранными агентами хотят признавать любого человека, который распространяет тексты, фотографии, аудио- и видео-материалы и получает за это деньги от иностранных государств, компаний или граждан.
Также человека, которому платит российская компания, получающая деньги из-за рубежа. Попадут в список российские журналисты, которые пишут колонки или статьи для иностранных изданий.
Любопытная деталь, что иногентами хотят признавать и обычных россиян: людей, которые ничего не пишут, но распространяют материалы СМИ-иностранных агентов. Речь может идти в том числе и о репосте материалов в социальных сетях.
Решать, кто в России работает на иностранцев, будут Генпрокуратура и Министерство иностранных дел. Новых иноагентов будут заносить в специальный реестр Минюста.
Дмитрий Санников