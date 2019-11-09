telegr wh call

Новости

«Будем ходить по капоту и крыше»: автомобиль заблокировал сразу два прохода

9 Ноябрь 2019, 15:21

Россиян запишут в иностранные агенты за репосты

9 Ноябрь 2019, 15:06

Восьмичасовой рабочий день отменяется в России

9 Ноябрь 2019, 14:20

«Заразы ходячие» заражают россиян

9 Ноябрь 2019, 14:06

Последние белухи покидают «китовую тюрьму»

9 Ноябрь 2019, 13:48

Медведев повысил пособие по безработице

9 Ноябрь 2019, 13:08

Плохую воду нашли в регионе

9 Ноябрь 2019, 12:34

ОСАГО повышают до двух миллионов

9 Ноябрь 2019, 12:14

Deita TV

авто, автомобиль, руль

За эти нарушения ГИБДД накажет на 30 тысяч

19 Август 2019, 19:45

Россиян запишут в иностранные агенты за репосты

Телефон

С 2020 года в список иностранных агентов хотят добавлять обычных россиян, сообщает DEITA.RU.

Законопроект о признании физических лиц иностранными агентами может быть принят до конца 2019 года. Об этом заявил глава временной комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ Андрей Климов.

Законопроект о признании физических лиц иностранными агентами в первом чтении был принят Госдумой еще в январе 2018 года. Фактически это стало ответом на действия США. Документ долго лежал в недрах российского парламента, и теперь депутаты вновь вытащили его «на свет».

Иностранными агентами хотят признавать любого человека, который распространяет тексты, фотографии, аудио- и видео-материалы и получает за это деньги от иностранных государств, компаний или граждан.

Также человека, которому платит российская компания, получающая деньги из-за рубежа. Попадут в список российские журналисты, которые пишут колонки или статьи для иностранных изданий.

Любопытная деталь, что иногентами хотят признавать и обычных россиян: людей, которые ничего не пишут, но распространяют материалы СМИ-иностранных агентов. Речь может идти в том числе и о репосте материалов в социальных сетях.

Решать, кто в России работает на иностранцев, будут Генпрокуратура и Министерство иностранных дел. Новых иноагентов будут заносить в специальный реестр Минюста.

Дмитрий Санников

 

Читайте также:

Медведев повысил цены на билеты в Москву

Восьмичасовой рабочий день отменяется в России

Чубайс обозвал соотечественников лентяями и идиотами

Популярное

Огромная пробка сковала региональную трассу

Украина закрыла границу с Россией

Банковские карты больше не понадобятся россиянам

Медведев повысил цены на билеты в Москву
Загрузка...
Опрос на Deita.ru

Пять причин слетать на Сахалин
Голосовать
Загрузка...